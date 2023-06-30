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Киев распространяет заведомую ложь об отъезде с Запорожской атомной электростанции сотрудников “Росатома”. Появившиеся в украинских телеграм-каналах заявления о приказе покинуть ЗАЭС до 5 июля – это манипуляция фактами, заявил советник главы компании “Росэнергоатом” Ренат Карчаа.

Он предположил, что подобные манипуляции нужны Киеву, так как он продолжает готовить террористический акт с подрывом атомной станции. На деле же сотрудники Росатома просто отправились на несколько дней в командировку, некоторые также уехали в короткий отпуск.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что на Запорожской АЭС угроза провокаций со стороны Украины остается постоянной, поэтому необходимо круглосуточно проявлять бдительность. Намерения Киева подтвердила диверсия на Каховской ГЭС, которая привела к затоплению десятков населенных пунктов.

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