Около 350 тысяч человек потеряли ВСУ за время вооружённого конфликта с Россией. Такую цифру в эфире телеканала Fox News привёл кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший – сообщает РИА “Новости”.

Откуда политик взял такие данные, не уточняется. Но при этом он отметил, что власти США знают истинное число погибших украинских солдат, но предпочитают замалчивать информацию, как это в своё время было с пандемией коронавируса и войной в Ираке.

Кеннеди-младший также обратил внимание, что Белый дом врёт американской общественности о причинах начала вооружённого противостояния Москвы и Киева. По мнению кандидата в президенты, истинная причина конфликта – недальновидные действия США, которые провоцировали конфликт с Россией на протяжении последних десяти лет.