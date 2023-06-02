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Зенитно-ракетный комплекс вооруженных сил Украины нанес удар своей ракетой по одному из жилых районов Киева ранним утром 2 июня. Момент удара украинских зенитчиков попал в кадр камер видеонаблюдения. Соответствующие кадры были опубликованы в Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На опубликованных кадрах можно увидеть попытки украинских зенитчиков сбить воздушные цели, однако впоследствии сам зенитно-ракетный комплекс ВС Украины стал мишенью для российских ракет, которые поразили его. После успешного попадания по месту дислокации украинского комплекса противовоздушной обороны произошел пуск зенитной ракеты, которая сбилась с курса и упала недалеко в жилом районе Киева.

Напомним, что Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный удар по целям вооруженных сил Украины, расположенных в Киеве, крылатыми ракетами и ударными дронами. Местные жители сообщают о серии попаданий в столице Украины, что свидетельствует о низкой эффективности ПВО.

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