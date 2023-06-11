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Турнир по смешанным единоборствам под названием UFC 289 прошел в Канаде, где в легчайшем весе бразильянка Аманда Нуньес одержала победу над мексиканкой Ирен Алданой по единогласному решению всех судей (50-44, 50-44, 50-43).

В категории «Легкий вес» победу (ТКО) в первом раунде одержал также боец из Бразилии Чарльз Оливейра, соперником которого был американец Бенеила Дариуша. А в категории «Полусредний вес» победа (Сабмишн) досталась спортсмену из Канады Майку Мэлотту, который во втором раунде одержал верх над американским бойцом Адамом Фугиттой.

При этом стало известно, что за свое выступление на ринге в Ванкувере Чарльз Оливейра и Майк Мэлотт получили премиальные в размере 50 000 долларов. Данная награда бойцам досталась в качестве бонусов, поскольку их поединки одержали статус «Выступление вечера».

Имена победителей в каждой категории были названы на пресс-конференции после проведенного мероприятия президентом федерации UFC Даной Уайтом.

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