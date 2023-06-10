Российские артисты Александр Абдулов, Олег Табаков и Дмитрий Хворостовский уже давно не с нами. Абдулов умер еще в 2009 году, а Хворостовский и Табаков в 2017 и 2018 годах соответственно. На момент смерти, их дочери были еще маленькими, но теперь они выросли и превратились в юных леди.

Дочь Олега Табакова, Мария, часто бывает на светских мероприятиях. 18-летняя девушка уже начала задумываться о карьере актрисы. Но, по ее словам, ей очень страшно, так как она боится не оправдать ожидания.

А вот дочь Александра Абдулова, Евгения, вовсе и не знала своего отца, так как на момент смерти актера малышке было всего девять месяцев. Но девушка решила все же пойти по стопам своего знаменитого папы. На данный момент она обучается в театральной школе. У нее уже есть первые киноработы. Юная актриса уже сыграла роль дочери главных героев картины Аллы Суриковой «Любовь и Сакс».

Нина, дочь оперного певца Дмитрия Хворостовская, осталась без отца в 10-летнем возрасте. Сейчас девочка учится в музыкальной школе, играет на скрипке и фортепиано, также занимается вокалом.