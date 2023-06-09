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В конце 90-х годов почти каждый поклонник российского кино знаком был с маленьким Мишей Филипчуком, который сыграл в фильме «Вор» вместе с Владимиром Машковым.

Мишу Филипчука знали не только благодаря культовому фильму Павла Чухрая «Вор», но и по его участию в фильме «Сирота казанская». Интересно, что мальчик не прошел кастинг в “Ералаш”, но его данные остались в базе актеров, что впоследствии стало полезным для его карьеры.

Однако стоит отметить, что карьера Михаила в кино закончилась также быстро, как и началась. Судьбу Михаила Филипчука рассказал сам Владимир Машков. Известный актер сообщил, что Миша вместе с семьей принял решение отдать предпочтение образованию. После окончания школы Михаил поступил на факультет общей и прикладной физики в МФТИ и начал заниматься квантовой радиофизикой.

Впоследствии молодой человек решил заняться консалтингом, а в 2017 году эмигрировал в Соединенные Штаты, где и по сей день живет и работает. Он время от времени посещает Россию, но практически не дает интервью.

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