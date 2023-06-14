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Североатлантический военный блок уже упустил возможность увеличить свои силы в Европе для сдерживания России. Сейчас это сделать крайне сложно, и НАТО теперь не готово к прямому противостоянию с Москвой. Такую точку зрения высказал отставной британский генерал Ричард Ширрефф в беседе с изданием Newsweek – передаёт РИА “Новости”.

По мнению Ширреффа, альянсу следовало бы предпринять попытки увеличить свою мощь сразу же после событий 2014 года, когда Крым стал частью России. Но тогда руководство НАТО не предприняло для этого никаких шагов. В результате альянс получил военный конфликт на территории Восточной Европы – добавил британский генерал.

Ширрефф также указал, что генсек НАТО в прошлом году давал пустые обещания. На саммите альянса в Мадриде Йенс Столтенберг заявлял, что группировка сил высокой готовности будет увеличена до 300 тысяч человек. Однако этого так и не произошло – уточнил британский отставной генерал.

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