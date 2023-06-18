Сервис VK NFT начал работу в декабре прошлого года, но к нему уже присоединилось 3,7 миллиона пользователей, рассказала гендиректор социальной сети “ВКонтакте” Марина Краснова.

Также она отметила, что соцсеть расширяет возможности, которые связаны с NFT-технологиями, причем вовлекает в них посетителей постепенно, фактически обучая их базовым принципам.

Многие бренды уже заинтересовались таким подходом, они готовы заказывать создание NFT-дропов, представляющих собой продажу коллекций NFT-изображений.

Сервис дает возможность пользователям переносить в социальную сеть уже имеющиеся у них невзаимозаменяемые токены, устанавливать их в качестве аватаров и привязывать криптокошельки.