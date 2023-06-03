Несмотря на беспрецедентную поддержку киевского режима, Польша не забывает о Волынской резне и не намерена делать этого в будущем. Показательным на этом фоне стал инцидент, возникший в середине мая, когда Лукаш Ясина, представляющий польский МИД, внезапно заявил, что президент Украины Владимир Зеленский мог бы извиниться за произошедшие 80 лет назад события.

Киев отреагировал мгновенно. В тот же день украинский посол в Варшаве Василий Зварыч заявил, что Польша пытается по своему интерпретировать Волынскую резню, а также навязывает свою точку зрения Украине. По его словам, извинения должны быть обоюдными, после которых страны вообще перестанут упоминать этот исторический инцидент, передает издание “Известия”.

Тут стоит отметить, что Польша один раз уже извинялась перед Украиной за события давно минувших дней. Киев же на такой шаг упрямо не идет даже в ситуации, когда Варшава оказывает беспрецедентную по размерам помощь и фактически содержит миллионы беженцев.

Эксперты считают, что дружба, которую сейчас демонстрируют всеми силами президенты двух стран Владимир Зеленский и Анджей Дуда – это всего лишь показательные выступления. Между Польшей и Украиной все же остается огромное количество разногласий и исторических проблем, которые рано или поздно все равно “всплывут” на поверхность. Кроме того, Варшава по-прежнему ведет себя с Киевом как хозяин, а не равноправный партнер.