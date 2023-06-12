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Уничтожение двух танков Leopard 2A6 и 13 боевых машин пехоты М2 Bradley столо свидетельством использования российскими ВС современных высокоточных боевых систем. Именно о них рассказало издание “Известия”.

Авторы публикации отметили, что колонну обнаружили разведывательные беспилотники, после чего по ней были нанесены удары ракетами и управляемыми снарядами. Именно поэтому все боевые машины противника удалось уничтожить всего за несколько минут.

Помимо ракетного вооружения, российские ВС используют барражирующие боеприпасы, которые внезапно стали настоящим вызовом для Соединенных Штатов и других стран НАТО. Особо можно выделить дроны “Ланцет”, которые громят западные САУ, зенитно-ракетные комплексы, легкобронированную технику, а также выводят из строя даже тяжелые танки. Задействуют ВС РФ и беспилотники-камикадзе “Герань”, которые отличаются большой дальностью поражения целей.

Также в распоряжении РФ появились “умные” авиабомбы КАБ-250ЛГ и УПАБ-1500Б, которые оснащены модулем GPS-наведения и обладают огромной разрушительной силой. Доработали российские конструкторы и обычные неуправляемые бомбы, которые теперь способны обходить средства ПВО малой дальности.

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