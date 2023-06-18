Израильские власти планируют отправить танки Merkava Mk2 и Merkava Mk3 в Европу. Эти боевые машины уже сняты с вооружения, а действующие образцы хранятся на базах. Об этом сообщает издание Jerusalem Post со ссылкой на собственные источники – пишет “Российская газета”.

В какую именно страну планируется отправить израильские танки, не уточняется. Не исключено, что речь идёт о государстве, которое уже передало или передаст в будущем часть своей военной техники ВСУ. А израильские танки должны заместить переданное Украине вооружение. В настоящее время возможную передачу техники оценивают компетентные органы США. Дело в том, что при производстве танков использовались американские комплектующие. Вероятно, танки новым владельцам отправят в ближайшие несколько месяцев.

Танки Merkava Mk2 и Mk3 по нынешним меркам устарели. Они обладают относительно невысокой скоростью, тяжёлы и уязвимы для современных противотанковых средств поражения.