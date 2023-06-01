Специалисты британского Университета Глазго определили, что изменения климатических условий существенно повлияли на популяции большинства видов рыб. Отмечается, что многие виды были вынуждены осуществить перемещение в сторону южного и северного полюсов, где вода имеет более низкую температуру. Результаты своего исследования ученые опубликовали в научном издании Global Change Biology.

Ученые провели анализ данных во всех океанических регионах. Изучив 115 популяций рыб, специалисты проанализировали их реакции на повышение температуры воды. Как оказалось, виды рыб, живущие в тех районах, где вода прогревается сильнее и быстрее, ускорили изменения своего географического пребывания.

Специалисты уверены, что таким образом, рыбы улучшают условия своей жизни. Ведь переселение в более холодные воды поможет в краткосрочный период повысить их шансы на выживание. Однако, ученые отмечают, что активная миграция многих видов рыб может нарушить морскую экосистему.