Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Специалисты британского Университета Глазго определили, что изменения климатических условий существенно повлияли на популяции большинства видов рыб. Отмечается, что многие виды были вынуждены осуществить перемещение в сторону южного и северного полюсов, где вода имеет более низкую температуру. Результаты своего исследования ученые опубликовали в научном издании Global Change Biology.

Ученые провели анализ данных во всех океанических регионах. Изучив 115 популяций рыб, специалисты проанализировали их реакции на повышение температуры воды. Как оказалось, виды рыб, живущие в тех районах, где вода прогревается сильнее и быстрее, ускорили изменения своего географического пребывания.

Специалисты уверены, что таким образом, рыбы улучшают условия своей жизни. Ведь переселение в более холодные воды поможет в краткосрочный период повысить их шансы на выживание. Однако, ученые отмечают, что активная миграция многих видов рыб может нарушить морскую экосистему.

Вам может понравиться

Североатлантический альянс подготовил секретный план в случае столкновения с РФ

Американское издание Responsible Statecraft опубликовало материал, в котором говорится, что НАТО активно занимается подготовкой к возможному прямому столкновению с Российской Федерацией. Отмечается, что в Брюсселе был разработан даже план, где

Германия закупает 18 танков Leopard 2A8 взамен отправленных Украине А6

Германские власти заключили контракт с Krauss-Maffei Wegmann (KMW) на производство 18 новых основных боевых танков Leopard 2A8 для пополнения такого же количества машин версии 2A6, поставленных Украине. Об этом сообщает

Военный эксперт Киселев сообщил, что интенсивность обстрелов на Артемовском направлении уменьшилась

Военный эксперт из ЛНР, полковник Виталий Киселев, сообщил о снижении интенсивности обстрелов на Артемовском направлении. Однако он отметил, что украинские военные активно используют беспилотные летательные аппараты, нагруженные боеприпасами, в городе,