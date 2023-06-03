Широко анонсированное украинскими и западными средствами массовой информации весеннее контрнаступление вооруженных сил Украины так и не началось, а представители киевского режима уже заявляют о необходимости переноса его сроков. В причинах происходящего разбирались журналисты оппозиционного украинского издания «Страна.ua».

Как следует из опубликованного материала, украинская армия вынуждена была перенести сроки начала обещанного контрнаступления по трем основным причинам. Во-первых, ряд украинских экспертов заявляет, что никакой задержки или переноса сроков наступления ВС Украины нет и все идет по плану. По их мнению, в настоящий момент украинская армия наносит удары по тыловым объектам ВС России в надежде растянуть российские резервы и ожидает поставки новой военной помощи от Запада.

Вторая причина переноса начала атаки ВС Украины, по мнению других экспертов, заключается в нежелании военного командования начинать активные наступательные действия без западных самолетов и дальнобойных ракет. Главнокомандующий ВС Украины сомневается в успехе контрнаступления без поддержки с воздуха.

Третья причина переноса контрнаступления – нехватка личного состава и отсутствие необходимого количества бронетехники для формирования ударного кулака. При этом, по мнению украинских экспертов, за это время российская армия смогла увеличить свое численное превосходство и выстроить хорошо укрепленную линию обороны в зоне СВО.