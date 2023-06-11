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Издание “Известия” со ссылкой на представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова рассказало о события в зоне проведения специальной военной операции за 11 июня.

За последние сутки на Запорожском направлении боевики ВСУ пытались атаковать в районе населенных пунктов Малая Токмачка, Новоданиловка и Новопокровка. Все три атаки отражены российскими ВС. Кроме того, под удар попала бронетехника 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Лукьяновского.

Также живая сила и техника уничтожены на Южно-Донецком направлении. У Времевского выступа огневое поражение нанесено 1-й отдельной бригаде президента Украины.

Киев пытался атаковать на Краснолиманском и Купянском направлениях, однако везде украинские войска натыкались на ВС РФ и терпели поражения.

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