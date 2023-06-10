Ученые, занимающиеся изучением океанической коры, смогли получить образцы мантии с глубины 1000 метров. В сравнении с земной, толщина океанической коры в среднем составляет 6-7 км. Для получения образцов, специалисты выполняют бурение под водой. С этой целью необходимо обеспечить стабильное положение буровой установки и судна.

Работа производилась на корабле JOIDES Resolution. Специалисты смогли приблизится к глубине в 1 км под морским дном. Исследование проходило возле гидротермального поля, имеющего название Затерянный город, расположенном на подводном горном массиве Атлантиды.

Отмечается, что извлеченные породы имеют признаки воздействия морской воды. Поэтому правильное название – глубокая кора, а не мантия. По словам специалистов, они планируют и дальше продвигаться вглубь. Таким образом, они смогут минимизировать действие морской воды, чтобы изучить еще большие глубины.

Отмечается, что самой глубокой скважиной на суше является Кольская сверхглубокая скважина, глубина которой составляет 1.22 км под уровнем моря.