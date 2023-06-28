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Правительство Ивановской области в своем телеграм-канале рассказало о гибели экипажа самолета Ил-22. Отмечается, что военнослужащие выполняли свой воинский долг во время мятежа в субботу, 24 июня.

Глава региона Станислав Воскресенский также выразил соболезнования родным и близким погибшим военным. Он заявил, что летчики с честью выполнили воинский долг, проявили самоотверженность, мужество и доблесть.

“Вечная память героям”, – заявил губернатор Ивановской области.

Также он сообщил, что распорядился оказать семьям погибших всю необходимую помощь.

Напомним, что командный центр в самолете Ил-22 был сбит мятежниками Евгения Пригожина. На борту находилось 10 человек, все они погибли при падении воздушной машины.

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