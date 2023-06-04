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Власти Украины перешли в “режим тишины”, который может свидетельствовать о скором начале контрнаступления ВСУ, сообщают аналитики американского “Института изучения войны”. Они пишут, что замминистра обороны Анна Маляр заявила журналистам, что “военные планы любят тишину”.

Ранее стало известно об окончании формирования и вооружения всех девяти бригад “Гвардии наступления”. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ полностью готовы к переходу к контратакующим действиям.

По словам украинского лидера, армии может и необходимо еще кое-какое оружие, но дожидаться его поставок она уже не станет.

Также Зеленский посетовал на недостаток авиации, из-за которого у ВСУ не будет прикрытия с воздуха, и высказал желание получить еще около 50 зенитно-ракетных комплексов Patriot, чтобы максимально защитить “армию и гражданское население” от ракетных атак и дронов-камикадзе.

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