В роскошном ресторане Garda, расположенном в историческом особняке на Петровке, 6 июня, во вторник, прошел светский ужин. Гости были в восторге от новости о дресс-коде в стиле итальянской Ривьеры, ведь это не только увлекательно, но и позволяет полностью погрузиться в атмосферу вечера.

И этот вечер был волшебным. Завораживающий интерьер, наполненный роскошью, расписные потолки с изысканной лепниной, величественные люстры и декор — каждый уголок нового ресторана был тщательно рассмотрен присутствующими звездами.

Не меньшее восхищение вызвала гастрономическая композиция со специальными блюдами из средневековых городов окрестностей Гарды, созданная шеф-поваром Романом Васильевым, который более 15 лет жил и работал в ресторанах Калабрии и Рима, и знает все об итальянской кухне.

Среди гостей была замечена недавно сформировавшаяся пара. Лишь неделю назад София Синицына и Дмитрий Исхаков были замечены редактором Woman.ru на открытии столичного ресторана, где звезды не скрывались от журналистов и принимали позы для фотографий. То же самое произошло и в этот вечер. Несмотря на отсутствие активности в их социальных сетях, кажется, что бывший супруг Полины Гагариной действительно встречается с экс-возлюбленной Павла Табакова, которая является матерью его дочери — фотограф не отходил ни на шаг от актрисы.