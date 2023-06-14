В начале текущей недели Киев остановил сброс воды с плотины ДнепроГЭС, намереваясь начать крупномасштабную десантную операцию на Крымском направлении, пишет портал “Свободная пресса”.

Обозреватель Сергей Ищенко пояснил, что после подрыва украинскими ВС Каховской ГЭС территории, которые занимали российские войска, стали “серой зоной” из-за затопления. Остановка сброса воды позволяет дождаться, пока Днепр в районе Херсона обмелеет окончательно и пойти в контрнаступление.

Крым является главной целью для ВСУ, поэтому подрыв ГЭС был лишь частью давно продуманного плана десантной операции. Об этом сообщал и министр обороны Сергей Шойгу.

Напомним, что ВС РФ было совсем невыгодно подрывать Каховскую ГЭС. В результате повышения уровня воды российские укрепления на берегу Днепра были разрушены, подразделения в спешном порядке отошли на безопасное расстояние, а тяжелое вооружение оказалось затопленным.