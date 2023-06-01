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Россия и Иран хотят изгнать Соединенные Штаты с Ближнего Востока и в настоящий момент разрабатывают стратегию, которая позволит им это сделать, пишет американское издание The Washington Post. Авторы публикации также отмечают, что к реализации этой самой стратегии будет привлечена Сирия.

Так, Иран якобы создает и обучает на сирийской территории подразделения, которые будут оснащены современным вооружением для уничтожения американской техники. Также он снабжает сирийцев оружием для нападений на военные базы США и на перемещающиеся по стране колонны.

Россия и Иран, по словам авторов, совместно готовят террористические акты на территории Сирии. Тегеран и Москва уже опровергли эти бредовые заявления. Они сообщают, что Вашингтон делает все возможное для дестабилизации ситуации, поэтому и запускает новые информационные атаки.

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