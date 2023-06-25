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Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, супруг российской певицы Валерии, с юмором отреагировал мемы с его изображением “гуляющие” в Интернете, которые связаны с событиями вокруг его однофамильца, главы ЧВК «Вагнер», Евгением Пригожиным. Многие из пользователей стали активно писать в соцсеть продюсеру шуточные комментарии по поводу коробок с деньгами, обнаруженных в офисе ЧВК «Вагнер» и «похода Пригожина на Москву».

Комментаторы забросали супруга Валерии комментариями. Кто-то из пользователей написал: «Иосиф, если там твои коробки с баблом нашли, то девочкой своею ты меня назови!». Еще один смешной комментарий: «Иосиф, вы хоть и продюсер, но не всех музыкантов нужно тащить в Москву». «Валерия в курсе, что вы переезжаете в Минск?», — в шутку спросил еще один пользователей.

И таких комментариев на страницах соцсетей Иосифа Пригожина сотни. На весь происходящий ажиотаж вокруг своей персоны Иосиф Пригожин тоже ответил в шуточной форме. «Ну и денек вчера выдался. С меня хватит, беру фамилию жены!» — написал продюсер в своем блоге.

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