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Украинские ВС просто обязаны продемонстрировать Западу в ходе наступления эффективность полученных боевых систем. Провал станет для них “черным сценарием” уверены эксперты польского издания Interia.

Сейчас каждое поражение ВСУ моментально отражается на репутации президента США Джо Байдена и на его предвыборном рейтинге. Если украинская армия проиграет, а все идет именно к этому, то шансов остаться на своем посту на второй срок у американского лидера практически нет.

Именно поэтому дальнейшая военная помощь Киеву будет зависеть от результатов контрнаступления. Не исключено, что и Соединенные Штаты, и Европа в случае провала ВСУ начнут давление на Украину, чтобы вынудить ее сесть за стол переговоров и перейти к мирному урегулированию конфликта.

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