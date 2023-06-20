Украинские ВС просто обязаны продемонстрировать Западу в ходе наступления эффективность полученных боевых систем. Провал станет для них “черным сценарием” уверены эксперты польского издания Interia.

Сейчас каждое поражение ВСУ моментально отражается на репутации президента США Джо Байдена и на его предвыборном рейтинге. Если украинская армия проиграет, а все идет именно к этому, то шансов остаться на своем посту на второй срок у американского лидера практически нет.

Именно поэтому дальнейшая военная помощь Киеву будет зависеть от результатов контрнаступления. Не исключено, что и Соединенные Штаты, и Европа в случае провала ВСУ начнут давление на Украину, чтобы вынудить ее сесть за стол переговоров и перейти к мирному урегулированию конфликта.