Киев ведёт переговоры с представителями западных оборонных компаний о размещении предприятий на территории Украины. Ряд европейских производителей уже выразили готовность сотрудничать. Об этом в беседе с агентством Reuters рассказал заместитель министра стратегической промышленности Украины Сергей Боев – передаёт “Газета.ру”.

Представитель украинского правительства не уточнил, с какими компаниями ведутся переговоры, отметив лишь, что в них участвуют производители вооружения из Германии, Франции, Италии и стран Восточной Европы. Причём пока идёт речь только о сборке беспилотников на территории Украины. Ожидается, что соответствующие контракты подпишут уже в ближайшие месяцы.

Предполагается, что сотрудничество окажется взаимовыгодным. Западные компании извлекут выгоду из боевого опыта ВСУ при производстве дронов. Взамен они создадут рабочие места в западной и в центральной частях страны.