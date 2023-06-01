Удары ВСУ по Белгородской и Брянской областям, попытки прорыва диверсантов на территорию России вызвали волну паники на Западе. США и большая часть стран Европы опасаются, что подобные действия Киева могут стать причиной эскалации конфликта, втянуть в него весь Североатлантический альянс.

Как в США, так и в Европе высокопоставленные чиновники заявляют, что совсем не одобряют использование западного оружия, передаваемого на Украину, для совершения террористических актов на территории РФ.

К примеру, французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Киев имеет полное право на самооборону. Но если он хочет наносить удары по российской территории, то должен использовать для этой цели только собственные силы и средства. В этом случае никто не сможет запретить ВСУ организовывать атаки вглубь РФ. Но использовать для этого западное оружие Украина не может, так как это приведет к серьезным негативным последствиям.