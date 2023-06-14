Киев растерял почти все боевые машины пехоты “Брэдли” американского производства. Причем виноват в этом Запад, который сильно недооценил возможности российской армии при планировании контрнаступления ВСУ.

Издание InfoBRICS пишет, что такими темпами Украина потерпит сокрушительное поражение на поле боя гораздо раньше, чем предполагалось. При этом оно будет геополитическим провалом всего коллективного Запада.

НАТО упрямо не хочет адекватно оценивать возможности России. Киев делает то же самое, забывая, что он сильно зависит от западных поставок. Недооценка техники и вооружения ВС РФ уже приводит к массовому уничтожению не только БМП Bradley, но и немецких танков Leopard 2. Лишившись всего этого, ВСУ неотвратимо проиграют, а вместе с ними поражение потерпят и Соединенные Штаты.