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Теракты, осуществляемые Украиной на территории РФ – это попытка замаскировать невозможность начать давно обещанное контрнаступление, уверен политолог Лукас Лейрос.

В своей публикации в издании InfoBrics он заявил, что не стоит ждать от Украины анонсированного захвата территорий Донбасса и Крыма. Ничего этого не будет. Максимум, на что способен Киев – это разнообразные террористические операции и незначительное увеличение интенсивности обстрелов.

Лейрос отметил, что причинами провала так и не начавшегося наступления являются недостаточное количество техники и боеприпасов, неспособность Украины мобилизовать население. ВСУ оказались в катастрофическом положении, поэтому вынуждены постоянно переносить давно запланированную и широко разрекламированную операцию.

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