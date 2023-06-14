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Незадолго до своей гибели финский наёмник, участвовавший в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, оставил загадочное послание. Об этом пишет издание Ilta-Sanomat – передаёт РИА “Новости”.

“Солдат удачи” – его имя не называется – на протяжении своей службы в украинской армии поддерживал связь с одним из финских журналистов. В одном из своих последних сообщений наёмник заявил, что пресса получит “много материала”, как только он выберется из зоны боевых действий. Однако этого не произошло, так как финн погиб.

По мнению журналиста, с которым тот поддерживал связь, речь могла идти о непрофессионализме ВСУ. Наёмник часто говорил, что после стандартов НАТО к ситуации в ВСУ сложно привыкнуть.

В материале финского издания уточняется, что наёмнику было меньше 30 лет.

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