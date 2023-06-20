США рискуют проиграть свою “прокси-войну” с Россией. Об этом свидетельствует провал контрнаступления украинской армии. Такое мнение у себя в твиттер-аккаунте высказал инвестор Дэвид Сакс. На слова бизнесмена отреагировал и американский миллиардер Илон Маск – сообщает РИА “Новости”.

Сакс отметил, что ВСУ в ходе контрнаступления не достигли никаких из поставленных целей, а лишь понесли большие потери. Всё это отражается и на США: администрации президента Джо Байдена всё сложнее уверять общественность, что Россия ослабевает, а украинская армия движется к победе. По мнению Сакса, нынешняя ситуация напоминает историю с Афганистаном. Белый дом тоже долгое время уверял, что США одерживают там верх, однако всё кончилось фактически бегством американской армии из этой страны.

Сакс добавил, что никакой “прокси-войны” с РФ и вовсе могло не быть. Для этого Западу надо было лишь не сворачивать мирные переговоры Москвы и Киева, которые проводились в Турции.

“Хорошо сказано”, – написал Маск в комментарии под публикацией Сакса.