Шведская студия разработчиков компьютерных игр MachineGames, ранее выпустившая серию игр Wolfenstein, объявила о планах выпустить игру про Индиану Джонса еще два с половиной года назад. При этом никаких новостей о ходе разработке новой игры в открытом доступе не было, пока определенные подробности не были раскрыты в ходе судебного заседания.

Сообщается, что Федеральная торговая комиссия (FTC) США выступила в судебном порядке против сделки Activision Blizzard с Microsoft. В ходе судебного заседания подробности о релизе игры про Индиану Джонса от MachineGames раскрыл глава издательского отдела студии Bethesda Softworks Пит Хайнс.

По его словам, еще до приобретения компанией Microsoft студии ZeniMax Media в 2021 году, между Disney и Bethesda Softworks существовала договоренность о разработке игры об Индиане Джонсе сразу для нескольких консолей. Однако после проведения сделки договор был пересмотрен с учетом интересов платформы Xbox. В итоге будущая игра должна стать эксклюзивом для консоли от Microsoft.