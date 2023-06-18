Певец и композитор Игорь Николаев привел в шок многих своих поклонников, опубликовав фото без кудрявых волос. Артист поделился в своем блоге кадрами с дочерью, рожденной в браке с Юлией Проскуряковой. Однако подписчики были удивлены внешним видом автора песни «Дельфин и Русалка».

На фотографии можно увидеть, что Николаев сидит в автомобиле со своей дочкой. Однако необычным было то, что под соломенной шляпой на голове певца не было видно привычной копны его кудрявых волос. Возможно, артист решил сменить прическу. А может он просто собрал волосы в хвост, чего не видно на фото.

Поклонники очень сильно расстроились внешним видом Николаева. Многие даже предположили, что у артиста возникли проблемы со здоровьем. Некоторые подчеркнули, что он изрядно набрал в весе. Игорь Николаев и его близкие никак не отреагировали на эти комментарии.

Напомним, что 63-летний Игорь Николаев и 40-летняя Юлия Проскурякова воспитывают общую дочь Веронику. Девочке этой осенью должно исполниться 8 лет.