Группа ученых из Гарвардской медицинской школы провела исследование влияния сна на состояние здоровья человека. Результаты эксперимента, представленные на встрече Ассоциации профессиональных обществ сна в Индианаполисе, показали, что стабильный график сна снижает риск преждевременной смерти сразу на 40%.

В ходе масштабного исследования MESA более 1700 человек носили специальные устройства на запястьях, которые в течение семи лет отслеживали показатели воздействия света, физической активности, а также оценивали качество и режим сна.

После анализа полученных данных 1015 человек, принимавших участие в эксперименте, были отнесены к категории людей с оптимальными показателями сна, 744 человека были занесены в категорию с дефицитом сна (менее 7 часов в день), а еще 176 человек скончались в ходе исследования.

Ученые смогли выяснить, что хроническое недосыпание может привести к преждевременной смерти. Поэтому исследователи рекомендуют спать не менее 9 часов в сутки взрослым людям, а детям в возрасте от шести до двенадцати лет проводить во сне от 9 до 12 часов.