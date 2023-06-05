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В ночь на 5 июня ВСУ пошли в наступление под Угледаром, в направлении населенных пунктов Золотая Нива-Новодонецкое, сообщил в своем телеграм-канале командир батальона “Восток” Александр Ходаковский.

Он отметил, что ближе к утру ограниченные силы противника пришли в движение, показывая, что намереваются вновь продолжать наступательные действия у Великоновоселовки. Однако это был лишь обманный маневр. Беспилотные аппараты ВС РФ заметили перемещение до 30 единиц бронетехники, но не успели определить, откуда они стартовали. В результате вражеские подразделения практически незаметно добрались до Новодонецкого.

Ходаковский также отметил, что боевики ВСУ подавили связь, что позволило им выйти на ударные позиции и начать отработку населенного пункта.

Напомним, 4 июня комбат сообщал о больших потерях ВСУ под Великоновоселовкой, где противнику все же удалось отбить у ВС РФ одну позицию.

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