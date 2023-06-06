Штурмовым группам вооруженных сил Украины не удалось прорвать оборону российских сил в окрестностях Угледара в результате контрудара от 4 июня. Под натиском российских сил им пришлось отступить с ранее занятых позиций, поскольку командование сочло их не выгодными. Об этом заявил заместитель начальника управления Росгвардии ДНР Александр Ходаковский.

По его словам, в результате контратаки противнику удалось почти полностью окружить населенный пункт Новодонецкое кроме нескольких улиц, которые остались под контролем ВС России. Однако впоследствии противник отошел с занятых позиций, а российские силы вернули контроль над всей территорий населенного пункта.

Ходаковский отметил, что в результате контратаки подразделения ВС Украины понесли большие потери, в отличии от российских сил. При этом командир батальона «Восток» добавил, что во время активных боевых действий противнику удалось полностью «уложить» импортную связь, однако отечественные средства коммуникации отработали на отлично.