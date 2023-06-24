В планы ЧВК “Вагнера”, которая заблокировала Ростов и движется колонной к Москве, также входит и захват Краснодара, уверен заместитель руководителя Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

“По сообщениям из мятежной среды – в планы руководства Вагнера входит и захват Краснодара. Что же, – прости им, Господи, ибо не ведают, что творят”, – сообщил бывший командир батальона “Восток”.

Он рассказал, что рядовые “вагнеровцы” ничего не знали о планах своих командиров. Они считали, что отправляются в Белгородскую область, которая периодически подвергается атакам ВСУ. Однако события стали разворачиваться совсем не так, как ожидалось.

Напомним, колонны техники ЧВК “Вагнер” ранее заметили сперва в Воронежской, а затем и в Липецкой областях.