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Хирург Александр Умнов предупреждает, что злоупотребление водкой существенно увеличивает риск возникновения серьезных проблем для здоровья мужчин, пишет News.ru.

Он отмечает, что особенно опасными последствиями являются импотенция и отсутствие оргазма. Регулярное употребление крепких алкогольных напитков может также привести к разрастанию жировой ткани и серьезному нарушению гормонального фона, что может вызывать развитие гинекомастии.

Врач отметил, что один литр водки, выпитый за час, может привести к смерти человека. При таких случаях концентрация этанола в крови достигает критической точки – 5-6 граммов на литр крови. Это приводит к ряду отрицательных изменений в организме, среди которых падение температуры тела, затруднение дыхания, учащение сокращений сердца. У пьяного человека наблюдается снижение активности, сознание становится спутанным, появляются несвязная речь, галлюцинации и эпилептические припадки. В состоянии алкогольного опьянения человек неспособен контролировать свои действия.

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