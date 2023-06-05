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Украинские диверсанты, пытавшиеся прорваться в Белгородскую область, не использовали бельгийское оружие, заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов. Он высказался в том духе, что все вопросы по этому вооружению необходимо задавать боевикам легиона “Свобода России” (террористическая организация, запрещенная в РФ).

Так Юсов прокомментировал заявление главы правительства Бельгии Александра де Кро о нарушении Киевом взятых на себя обязательств. Премьер заявил, что условием поставок оружия на Украину было использование его исключительно в оборонительных целях и только на своей территории.

Также де Кро заявил, что спецслужбы Бельгии взяли на заметку информацию об использовании оружия на территории России и в ближайшее время проведут тщательную ее проверку.

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