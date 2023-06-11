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Запад снабдил Украину тысячами беспилотников, которые должны были стать одним из важнейших элементов контрнаступления ВСУ. На них возлагалось сразу несколько функций, но дроны не справились ни с одной из них, рассказал изданию “Московский комомвоенный эксперт Владимир Гундаров.

Он пояснил, что Киев должен был поднять сотни БПЛА, направив их в тыл ВС РФ для уничтожения техники и тяжелого вооружения. Помимо этого, дроны должны были сбить с толку противовоздушную оборону и атаковать позиции российских войск.

Ничего этого сделать не удалось. ВС РФ отлично знали, что Киев попытается компенсировать отсутствие авиации дронами и задействовали современные средства радиоэлектронной борьбы. Это позволило подавить часть БПЛА, остальные просто потеряли связь с операторами и либо отправились обратно, либо просто рухнули на землю.

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