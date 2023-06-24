Колонна с техникой ЧВК “Вагнер” движется по территории Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он отметил, что вся критическая инфраструктура продолжает работу в штатном режиме, никакой опасности для местных жителей нет.

Власти региона предприняли меры для обеспечения безопасности граждан и максимального снижения рисков. Жителей попросили без крайней надобности не пользоваться общественным транспортом, а также не выходить из дома. Артамонов высказал надежду, что к этим призывам люди отнесутся с пониманием.

Также губернатор рассказал, что сам он и представители всех ведомства еще с ночи находятся в оперативном штабе. С главами районов поддерживается постоянная связь.