Соединённые Штаты Америки в настоящее время находятся в стадии упадка. Гегемония США в мире заканчивается, и в Вашингтоне это осознают. Такую точку зрения в статье для издание Global Times (GT) высказал американский политолог и историк Аарон Гуд – передаёт “Лента.ру”.

По словам эксперта, вынудив Россию начать специальную военной операцию, Вашингтон претворил в жизнь свой “худший геополитический кошмар”. По словам Гуда, американские лидеры всегда стремились к безумной идее о глобальном первенстве. И в погоне за ним сделали только хуже себе – российско-украинский конфликт лишь подчёркивает снижение роли США в мировой политике.

Ранее эксперты уже отмечали, что к конфликту Москвы и Киева привела недальновидная политика стран Запада, в том числе и США. Вмешиваясь в дела Украины, они заставили Россию принимать решительные меры для защиты своих национальных интересов и для обеспечения своей безопасности.