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Мотострелковая рота ВС РФ под командованием капитана Рустама Хисматова отличилась при отражении атаки украинских вооруженных формирований в районе Новодаровки. Глава пресс-центра группировки войск “Восток” Олег Чехов отметил, что наступление удалось успешно отбить.

Командир роты грамотно выстроил боевую работу своего подразделения. Именно это позволило ему не только своевременно обнаружить противника и его попытку начать контрнаступление, но и пресечь ее.

Капитан Хисматов мгновенно принял решение отправить навстречу вражеским подразделениям бронегруппу на боевых машинах пехоты БМП-2. Противник совершенно не ожидал подобной встречи и был вынужден отступить. Прорыв обороны ВС РФ сорвался благодаря слаженным действиям российского подразделения.

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