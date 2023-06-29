В ядерной доктрине России имеется положение, согласно которому она может наносить удар по противнику только в ответ на его атаку. В Соединенных Штатах, которые обновили свою Nuclear Posture Review, ничего подобного нет, они считают допустимым нанесение превентивного удара, пишет РИА Новости.

Сейчас Вашингтон озаботился обновлением своих ядерных арсеналов. При этом в отличие от РФ, в его распоряжении отсутствуют мобильные стратегические комплексы. Все ракеты Minuteman III – шахтного базирования, причем они представляют собой устаревшее вооружение. Что подтверждается тремя неудачными испытаниями в период с 2011 по прошлый год.

“Minuteman III должна заменить LGM-35 Sentinel (переводится как “Страж”), разработанная Northrop Grumman. Программа масштабная — 400 ракет, 450 шахт и более 600 объектов общей площадью 82,6 тысячи квадратных километров. Бюджет — 96 миллиардов долларов. Всего Пентагон намерен закупить 659 ракет, в том числе 25 для испытаний”, – пишет о планах США агентство Bloomberg.

Еще 132 миллиарда Вашингтон выделит на обновление стратегических подводных крейсеров, которые несут около 70 процентов ядерного арсенала Соединенных Штатов. Когда именно оно будет завершено, сказать сложно. LGM-35 Sentinel должны были заменить устаревшие ракеты уже к 2029 году, однако сроки постоянно сдвигаются.