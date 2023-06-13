В США уверены в успехе контрнаступления ВСУ на позиции российских войск. Действия украинской армии должны приблизить мирное урегулирование конфликта. Такое мнение высказал госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом сообщает “Лента.ру” со ссылкой на издание France24.

Блинкен подчеркнул, что контрнаступление ВСУ должно заставить Москву “сосредоточиться на переговорах”. Помимо этого глава американского внешнеполитического ведомства предположил, что действия украинских войск укрепят позиции Киева на переговорах.

С начала июня ВСУ предпринимают попытки прорвать оборону российских войск на разных направлениях. Однако всякий раз терпят неудачу. По данным, которые приводятся в западной прессе, основная часть украинских сил ещё не введена в бой – ВСУ лишь прощупывают российскую оборону на наличие слабых мест.