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Стратегия Запада в оказании военной помощи Украине состоит в наращивании мощностей поставляемых вооружений. Об этом во время брифинг заявил журналистам заместитель пресс-секретаря Государственного департамента США Ведант Пател. Его слова приводит ТАСС.

Представителю американского внешнеполитического ведомства задали вопрос, почему Вашингтон продолжает поставлять Киеву всё более мощное оружие, если даже в Белом доме признают, что это лишь ведёт к эскалации конфликта и усиливает угрозу ядерной войны с Россией. По словам Патела, стратегия США и их союзников заключается в том, чтобы наращивать военный потенциал Киева.

Пател также отметил, что власти США пока не видят причин для корректировки своей ядерной стратегии в связи с размещением российских ядерных ракет на территории Беларуси.

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