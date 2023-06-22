Стратегия Запада в оказании военной помощи Украине состоит в наращивании мощностей поставляемых вооружений. Об этом во время брифинг заявил журналистам заместитель пресс-секретаря Государственного департамента США Ведант Пател. Его слова приводит ТАСС.

Представителю американского внешнеполитического ведомства задали вопрос, почему Вашингтон продолжает поставлять Киеву всё более мощное оружие, если даже в Белом доме признают, что это лишь ведёт к эскалации конфликта и усиливает угрозу ядерной войны с Россией. По словам Патела, стратегия США и их союзников заключается в том, чтобы наращивать военный потенциал Киева.

Пател также отметил, что власти США пока не видят причин для корректировки своей ядерной стратегии в связи с размещением российских ядерных ракет на территории Беларуси.