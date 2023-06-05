Коллективный Запад совершил большое количество стратегических ошибок по отношению к Анкаре, которые невозможно исправить. Западные лидеры продолжат давить на Турцию в вопросах, касающихся России, но сделать ее снова послушной уже не получится. Об этом в своей статье сообщает хорватский портал Geopolitika.news.

Автор материала напомнил, что именно Ататюрк (основатель современного турецкого государства и первый президент Турецкой Республики) первым признал Советский Союз как государство и заявил, что у турецкого народа больше общих ценностей с народом России, чем с народами Запада.

При этом недавнюю президентскую гонку в Турции американские аналитики назвали самыми важными выборами года в мире. Обозреватель портала отмечает, что после неудачной попытки военного свержения президента Реджепа Тайипа Эрдогана в июле 2016 года Турция начала вести самостоятельную внешнюю политику, впервые со времен Ататюрка.

Политика Эрдогана, проводимая им в отношении Сирии, Ирака, Ливии и Нагорного Карабаха, идет в разрез официальной повестке Запада. Примечательно, что страны данного региона всегда входили в зону влияния Франции, Великобритании и США. Поэтому сотрудничество Эрдогана с Путиным очень сильно не нравится лидерам западных стран.