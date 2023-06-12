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Украина не показывает “каких-либо признаков победы” на поле боя, что очень тревожит США и Европу. Западу срочно нужны хоть какие-то достижения ВСУ, чтобы оправдать огромные расходы на военную помощь Киеву, но пока их не наблюдается, пишет издание Global Times.

Китайский эксперт Цянь Фэн, представляющий Университет Цинхуа, уверен, что в ближайшее время измениться ничего и не может, несмотря на поставки Киеву западной техники и вооружения. Российская разведка действует чрезвычайно эффективно, обнаруживая планы врага и позволяя быстро найти им противодействие.

Кроме того, одной из основных причин провала является недостаток в распоряжении ВСУ средств противовоздушной обороны и полное превосходство российских ВКС в воздухе.

Еще один эксперт, профессор Шень И, сообщил, что США и Европа с нетерпением ожидают более значимых успехов украинской армии, так как им нужно доказать общественности, что помощь Киеву является необходимость. Однако Украина пока не может что-либо противопоставить российским ВС.

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