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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный полагает, что Украине удалось перехватить стратегическую инициативу на фронте. Об этом он доложил председателю объединенного комитета начальников штабов США генералу Марку Милли – сообщает РИА “Новости” со ссылкой на телеграм-канал главкома украинской армии.

Со слов Залужного, с генералом Милли он провёл телефонный разговор, в котором также проинформировал его, что ВСУ постоянно продвигаются вперёд, но встречают мощное сопротивление. В этой связи главком ВСУ ещё раз сообщил американскому высокопоставленному военному о потребностях в западной технике, боеприпасах и различном оборудовании.

РИА “Новости” напоминает, что Залужный уже долгое время не появляется на публике. Он “пропал” в первой половине мая. По некоторым данным, главком перенёс несколько тяжёлых операций после серьёзного ранения, которое получил во время одного из ракетных ударов России по украинским военным объектам.

Контрнаступление ВСУ стартовало в начале июня. По данным российской стороны, украинская армия в ходе своей наступательной операции несёт значительные потери, как в живой силе, так и в технике, которую предоставили украинской армии западные союзники Киева. При этом каких-либо значимых успехов ВСУ в ходе “контрнаступа” не достигли.

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