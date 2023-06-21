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Североатлантическому военному блоку придётся признать реальность. Она заключается в том, что единого миропорядка не существует и не будет “никаких единоличных вершителей судеб”. Об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров – передаёт ТАСС.

Во время общения с журналистами по итогам заседания Совета министров иностранных дел государств, которые входят в Организацию договора о коллективной безопасности, руководитель российского дипломатического ведомства рассказал, что НАТО стремится определять “правила игры” для всего мирового сообщества. На это например, нацелены провокации в отношении КНР и продвижение натовского влияния в Азиатско-Тихоокеанский регионе.

Эти и другие примеры Лавров назвал “опасной игрой”, которые в скором времени приведут Североатлантический военный альянс к осознанию её “бесперспективности и тупиковости”.

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