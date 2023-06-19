Специальной военной операции могло и не быть, если бы Москва смогла договориться с Киевом. В Офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что до СВО Россия пыталась достичь своих целей за столом переговоров. А сейчас решает на поле боя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью главы Офиса Андрея Ермака изданию The Wall Street Journal.

Ермак также отметил, что Украина под давлением Запада подписала минские соглашения, но теперь не нуждается в посредниках.

Глава Офиса президента Украины рассказал, что сейчас власти страны стараются перетащить на свою сторону Бразилию и Индию – два крупных государства, которые симпатизируют России. Для этого в том числе планируется организовать приезд на Украину знаменитостей из Южной Америки.

Специальная военная операция России началась 24 февраля 2022 года. Целью СВО президент России Владимир Путин называл демилитаризацию и денацификацию Украины. Среди целей СВО также обозначались защита мирных жителей Донбасса и сохранение внеблокового статуса Украины.