Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Игорь Клименко, занимающий должность главы Министерства внутренних дел Украины, по итогам проверки бомбоубежищ на территории страны заявил, что каждое четвертое убежище не пригодно для пребывания в нем граждан либо и вовсе закрыто.

По словам украинского министра, по всей территории Украины было проверено порядка 4800 бомбоубежищ, 252 из которых оказались полностью закрытыми, а 893 абсолютно непригодными для пребывания в нем гражданского населения.

По информации пресс-службы МВД Украины, опубликованной в официальном Телеграм-канале, все нарушения были документально зафиксированы, а составленные акты были переданы ответственным органам.

Напомним, что украинские журналисты еще в середине мая провели свое расследование, в ходе которого оказалось, что во время воздушных тревог каждое второе убежище на Украине закрыто, и люди попросту не могут туда попасть. После трагического инцидента в Киеве, когда погибли люди, которые не смогли спуститься в закрытое убежище, украинский президент пригрозил Кличко ответственностью.

Вам может понравиться

ВС Украины попытались прорваться в Белгородскую область после мощной артподготовки 1 июня

По информации Телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», всю ночь на 1 июня боевики вооруженных сил Украины обстреливали населенные пункты Шебекинского округа Белгородской области. После мощной артподготовки противник рано утром

Список самых ожидаемых сериалов в июне 2023

Июнь порадует киноманов выходом сразу нескольких сериалов и фильмов. Ожидается появление на экранах комедийного сериала под названием «Бэби-тур». Сюжет рассказывает о россиянках из провинции в интересном положении, решивших обеспечить своих

В Сети появились кадры уничтожения военных ВСУ «Солнцепеком» под Шебекино

После провала нападения на АПП “Шебекино” диверсионно-разведывательная группа ВСУ попыталась отойти в ближайшую лесополосу. Однако против нее была использована тяжелая огнеметная система “Солнцепек”, рассказал телеграм-канал “Развед дозор”. Военные корреспонденты показали