Игорь Клименко, занимающий должность главы Министерства внутренних дел Украины, по итогам проверки бомбоубежищ на территории страны заявил, что каждое четвертое убежище не пригодно для пребывания в нем граждан либо и вовсе закрыто.

По словам украинского министра, по всей территории Украины было проверено порядка 4800 бомбоубежищ, 252 из которых оказались полностью закрытыми, а 893 абсолютно непригодными для пребывания в нем гражданского населения.

По информации пресс-службы МВД Украины, опубликованной в официальном Телеграм-канале, все нарушения были документально зафиксированы, а составленные акты были переданы ответственным органам.

Напомним, что украинские журналисты еще в середине мая провели свое расследование, в ходе которого оказалось, что во время воздушных тревог каждое второе убежище на Украине закрыто, и люди попросту не могут туда попасть. После трагического инцидента в Киеве, когда погибли люди, которые не смогли спуститься в закрытое убежище, украинский президент пригрозил Кличко ответственностью.