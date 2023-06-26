Великобритания не зря поставляла ракеты Storm Shadow на Украину. Они применялись эффективно. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес – пишет “Лента.ру” со ссылкой на информагентство Reuters.

Глава британского оборонного ведомства не уточнил, на основании чего он сделал вывод об эффективности ракет. При этом Уоллес подчеркнул, что ракеты сыграли значительную роль на поле боя и “оказали воздействие на армию России”.

Ракеты Storm Shadow Великобритания начала поставлять ВСУ несколько месяцев назад. Снаряд может поражать цели на расстоянии более 500 километров. Ракеты можно запускать как с кораблей, так и с самолётов при условии их доработки. В частности, ВВС Украины использовали для запуска таких ракет самолёты Су-24М.